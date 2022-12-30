Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Adil insanlar yönetmiyor'

30 Aralık 2022 Cuma, 09:22

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Uğur Meleke: "Dün akşam üzeri oynanan Sivas-Galatasaray maçı brüt 114 dakika sürerken, top oyunda 49 buçuk dakika kalmış. Yani saat 17’den 19:10’a kadar televizyon başında 2 saat 10 dakika kalıp, bunun 80 dakikasında futbol izlememişiz. Kabaca bir film süresi çalınmış hayatımızdan! Benzer bir durum 111 dakika brüt, 50 dakika net oyun süresiyle Trabzon-Fenerbahçe maçında da söz konusuydu. Sivas-Galatasaray maçında hayatımızdan çalınan tam 80 dakikalık sürede 2004 yapımı efsanevi “Before Sunset” filminin tamamını izleyebilirdik mesela." (Hürriyet)

"PİRİNÇ ÇOK SU KALDIRIR"

Erman Toroğlu: "Bu pirinç çok su kaldırır... Hangi pirinç; hakem grubunun pirinci. Baldo deseniz olmaz, Kızılcahamam pirinci deseniz olmaz. Onlar kaliteli pirinçler. Peki neden olmaz? Çünkü bu hakem grubunu, yılanın derisi gibi tamamen söküp atmazsanız ve yeni grup yapmazsanız bu ilelebet gider. Yıllardır üstüne basa basa söylüyorum, 'söylüyorum' demeyi de hiç sevmem ama baktım olmadı sakal bıraktım, sakaldan sonra hakemler daha kötü oldu. Tıraş yapmıyorlar mübarekler kökünden kesiyorlar. Düşünün kaç gün evvel rakibin burnuna bir kafa, hakem attırmadı sarı kart, dün bir gol... Tabiri caizse bir deli kuyuya taş atar da 40 kişi çıkaramaz ya biz serviste 30 kişi çıkaramadık. Hakem endirekt veriyor. Endirekt demek ya ofsayt demek ya temassız ihlal demek. Pozisyonda iki şık da yok. Bunu bilen iki kişi. Biri VAR diğeri sahadaki kişi. Bir şey söyleyeyim mi, bu hakem operasyonunda o operasyonu kimler durdurduysa altını çizerek söylüyorum assolistler onlar olacaklar bu sene. Bakın zemin ağır, bahsetmiyoruz. Böyle bir zeminde bakla bile yetişmez. O takım bu takımı yenmiş hikaye. Ama şunu net söyleyebilirim; Galatasaray uzun yıllar bu galibiyetin altında kalıp ezilecektir. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çünkü rakipleri bu maçı unutamazlar." (Fotomaç)

"FORVETTE ÇOK VERİMLİ OLUR"

Levent Tüzemen: "G.Saray kendisine hep zorluk çıkaran Sivas'ta kazandığında çoğunlukla sezonu şampiyon olarak tamamlamış. Patates tarlasında alınan 3 puan ile 2023 yılına lider olarak girmek G.Saray'a mutluluk verecektir. Kötü zeminde ilk yarı G.Saraylı oyuncular, Sivas'a top göstermedi. Mertens mükemmel bir gol attı ama Gomis farkı çoğaltacak golleri kaçırdı. Rashica çok etkisizdi ve aşırı top kaybıyla oynadı. Oliveira vasattı. Berkan pas hatalarına rağmen çok çalıştı. Mertens, Kerem, Boey, Nelsson, Abdülkerim yüreklerini sahaya koydu. Oyuncu ayağındaki topu ileri vurması gereken yerde kendi kalesine pozisyon olacak şekilde pas verir mi? Verirse benim aklım karışır. Barış Alper Yılmaz kanatta oynadığında çalım atmakta zorlanıyor. Ama santrforda görev yaptığında süratiyle rakip defansın arkasına çabuk sarkıyor, attığı güzel gol çabukluğunun ürünüydü. Okan Hoca, Barış'a santrfor olarak görev verirse genç oyuncu çok daha verimli olur." (Sabah)

"BU SAHADA NASIL GOL ATACAK"

Osman Şenher: "Takımlar milyonlarca dolar verip yıldız futbolcular transfer ediyorlar. Tribünlerdeki taraftarlar, televizyon başında maçı izleyen milyonlarca insan iyi futbol görmek istiyor. Ben şimdi yetkililere sormak istiyorum, “Sivasspor’un sahasında bir Avrupa Kupası maçı olsaydı UEFA maçı oynatır mıydı?” Merak edenlere söyleyeyim, kesinlikle oynatmazdı. Ayakta bile durmanın çok zor olduğu bir zemin var. Futbolcular burada çalım atacak, rakibiyle mücadele edecek ve gol vuruşu yapacak. Nasıl yapabilir ki bu sahada? İnanın hem Galatasaraylı hem de Sivassporlu futbolculara yazık. Buna rağmen her iki takım da iyi niyetiyle mücadele etti. Rıza Çalımbay’ın elindeki mutavazı kadroya rağmen aksayan futbolcuları vardı ama sahada mücadele etmeyen tek futbolcusu yoktu. Bilhassa Ulvestad olağanüstü futbolcu... Takımına çok büyük katkı veriyor. Galatasaray’ı da çok zorladı. Galatasaray, Nelsson ile sıkıntı yaşıyor. Yedikleri gol tamamen bu futbolcunun hatası... Son dakika ofsayt olmasa Nelsson’un topa yükselirken rakibe yaptığı hareketi hakem penaltıyla cezalandırırdı. Danimarkalı futbolcu riskli oynuyor. Çevre kontrolüne de hiç dikkat etmiyor." (Milliyet)

"ADİL İNSANLAR YÖNETMİYOR"

Rıdvan Dilmen: "Sivasspor'un iptal olan golünde ne olduğunu kimse anlamadı. Bence Erkan Özdamar bile bilmiyor ne olduğunu. VAR'ın başına gitti ve öyle bir karar verdi. Geçen hafta söylemiştim hakem kararları ile ilgili; 'Bunlar daha iyi günlerimiz'. Geçen hafta Atilla Karaoğlan, N'Koudou'yu atamadı. Atmadı değil, atamadı. Bugün de Erkan Özdamar, Sivas'ın golünü veremedi. Çökmüşler oraya yönetiyorlar Türk futbolunu. Geçen yıl yaşanan hakem operasyonunun etkileri sürüyor. Vereceğiniz karar matematik değil bir şey değil arkadaş. Faul varsa çalacaksın, yoksa çalmayacaksın bu kadar basit. Spiker bile anlamadı ne olduğunu, 20 dakika sonra 'Ofsayt de geç' dediler herhalde ona da. Oyunun adil olması için adil insanlar lazım. Bu insanlar adil değil. Kırmızıyı ve golü vereceksin bugün."