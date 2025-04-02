Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 23:12

Güncelleme: 02.04.2025 - 23:12

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.

Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.

Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi! ??



Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray ??#FBvGS pic.twitter.com/y1fW7zQk73 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.