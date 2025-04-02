Galatasaray'dan maç sonu flaş paylaşım!
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, ofsayt tartışmalarına neden oldu.
Galatasaray'dan maç sonu bir paylaşım geldi. Galatasaray, maçın ardından, "Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi!" ifadelerini kullandı.
Maçın sonucunu mantığa aykırı çizgiler değil, sahadaki mücadele belirledi! ??— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2025
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Galatasaray ??#FBvGS pic.twitter.com/y1fW7zQk73
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #sosyal medya #Derbi
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