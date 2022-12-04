Alman basınından büyük iddia: Galatasaraylı futbolcu Haris Seferovic'e 3 kulüp talip oldu

04 Aralık 2022 Pazar, 12:55

Galatasaray'da Dünya Kupası arası sonrası transfere ağırlık verilecek. Sarı-kırmızılıların sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Haris Seferovic beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray'ın, Seferovic ile ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı ileri sürüldü.

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Haris Seferovic beklentilerin altında kaldı. Galatasaray ile 8 Süper Lig 2 Türkiye Kupası maçında görev yapan İsviçreli golcü 2 gollük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor ve Ofspor ağlarını havalandıran Seferovic, Süper Lig'de ise gol sevinci yaşayamadı.

SEFEROVIC'E 3 TALİP

Galatasaray'ın 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı Haris Seferovic'e 3 kulüp talip oldu. Alman basınının İsviçre'den Blick'e dayandırdığı habere göre Seferovic ile Schalke 04, Feyenoord ve Servette yakından ilgileniyor.

Alman basını, Haris Seferovic'in Schalke 04 için forvet adayları arasında olduğunu iddia etti. Haberde Schalke 04'ün gol yollarında büyük problem yaşadığı ve Galatasaray ile beklentilerin altında kalan Seferovic'in Alman temsilcisi için bir fırsat olabileceği aktarıldı.

Seferovic'in Galatasaray'da büyük bir kriz yaşadığı ve Schalke 04'ün bu krizi fırsata çevirmek istediği kaydedildi. Oyuncunun Portekiz ve Almanya'da iyi izler bırakmasının transferi daha değerli kılacağı vurgusu yapıldı.

"GÖRÜŞME İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİ"

Alman basınında yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Schalke 04'ün gol yollarındaki görüntüsü gelecek adına umut vermiyor. Seferovic, Galatasaray'da bir kriz yaşıyor ve bu durum Schalke 04 için büyük bir fırsat. Gelen haberlere göre Schalke 04 dışında Servette ve Feyenoord da Seferovic ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Özellikle Benfica'daki performansıyla adından söz ettirdi. Oyuncu aynı zamanda iyi bir kafa vuruşuna ve Bundesliga'da deneyime sahip, bu da onu Schalke için değerli kılan bir başka neden. Hangi kulübün daha iyi şartlar sunduğu konusunda henüz kesinleşen bir detay yok. Ancak Schalke'nin bu transferde acele etmesi gerekiyor. Servette sportif direktörü Phillippe Senderos'un görüşmeler için Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Galatasaray, Seferovic ile yollarını ayrımaya hazır. Galatasaray'da kiralık forma giyen Seferovic'in az da olsa alacağı konusunda bazı görüşmelerin olduğu belirtiliyor."