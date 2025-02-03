Galatasaray'dan Michy Batshuayi kararı: Kısa süre içinde açıklanacak iddiası!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:25

Galatasaray'da Alvaro Morata transferi sonrası Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, Belçikalı golcünün kısa süre içerisinde Almanya ya da İspanya'dan bir kulüple anlaşması bekleniyor.

30 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Galatasaray yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

Batshuayi, Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı ve 852 dakika süre aldı.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.