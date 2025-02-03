Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı.

Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:15

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY MAÇINA İTALYAN VAR HAKEMİ

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu. Mücadelenin AVAR hakemliğini ise İbrahim Çağlar Uyarcan üstelenecek.


Etiketler: #Fabio Maresca #galatasaray #gaziantep fk #var hakemi

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