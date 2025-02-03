Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
GALATASARAY MAÇINA İTALYAN VAR HAKEMİ
Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu. Mücadelenin AVAR hakemliğini ise İbrahim Çağlar Uyarcan üstelenecek.
Etiketler: #Fabio Maresca #galatasaray #gaziantep fk #var hakemi
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