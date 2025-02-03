Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:15

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:15

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY MAÇINA İTALYAN VAR HAKEMİ



Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu. Mücadelenin AVAR hakemliğini ise İbrahim Çağlar Uyarcan üstelenecek.