Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor: İşte transferin şartları...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'nın, Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Victor Nelsson'u kadrosuna katacağı kaydedildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor: İşte transferin şartları...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:09

Galatasaray'da Victor Nelsson ile ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı.

Sporx'in haberine göre Roma, Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katıyor. İtalyan ekibinin, kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 1 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

TRANSFERİN ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Nelsson'un satın alma opsiyonunun ise 12 milyon Euro olacağı belirtildi. Roma ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmaya göre Nelsson'un satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı öğrenildi.

Nelsson, bugün (pazartesi) sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve Roma'ya gitti. Danimarkalı oyuncu, sağlık kontrolleri sonrası İtalyan ekibine imza atacak.

144 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Victor Nelsson #roma #transfer #galatasaray

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