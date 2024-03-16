Galatasaray'dan milli ara kararı!

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada lider Galatasaray, Antalya'da kampa girecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:52
Galatasaray'dan milli ara kararı!
Abone Ol google-news

Galatasaray, milli takım maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilecek arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da Cullinan Belek Hotel'de kamp yapılacağı duyuruldu.


galatasaray haberleri kamp haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'

Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'
Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde!

Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde!
Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!

Galatasaray'da 10 milyon Euro'luk ayrıntı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakem kararına tepki gösterip sahadan çekildiler!

Hakem kararına tepki gösterip sahadan çekildiler!
Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’

Konuşanlar’da olay anlar! ‘Sevgiline hangi organını vermek isterdin?’
Kız çocuklarına sakal takıldı

Kız çocuklarına sakal takıldı
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Son Dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!

Son Dakika: A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy kararı!
Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!

Sağdıcın düğün konuşması davetlileri şoke etti!
Pozitif enerji kaynağı 5 burç: En güzel anlarınıza ışık saçıyorlar...

Pozitif enerji kaynağı 5 burç: En güzel anlarınıza ışık saçıyorlar...
15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?

15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta’da yapılan Kızartılmış güllaç tarifi… Kızartılmış güllaç nasıl yapılır?