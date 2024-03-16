Galatasaray'dan milli ara kararı!
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek arada lider Galatasaray, Antalya'da kampa girecek.
Galatasaray, milli takım maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilecek arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da Cullinan Belek Hotel'de kamp yapılacağı duyuruldu.
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