Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferiyle ilgili borsaya bildirim
Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes ile anlaşmaya varan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı takımın kampından ayrılarak sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gitti.
Galatasaray Kulübü, Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed'in Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık transferiyle ilgili borsaya açıklamada bulundu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, Fransa'ya gitmek üzere sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılmıştı.
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