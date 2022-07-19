Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed kamptan ayrıldı
Nantes’e kiralanan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılırken göz yaşlarını tutamadı.
Galatasaray'dan Fransa'nın Nantes ekibine transfer olan Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrıldı.
Fransız ekibine kiralık olarak transfer olan Mostafa Mohamed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.
Takım arkadaşlarına veda ederken gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilen Mostafa Mohamed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taraftarları, takım arkadaşlarımı ve hocamı çok özleyeceğim. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, bu sene en iyi dileklerim Galatasaray ile. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim. Evet şu an ağlamaklıyım. Nantes'a kiralık gidiyorum. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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