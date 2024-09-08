Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:44

Güncelleme: 08.09.2024 - 17:44

Süper Lig'e verilen milli takım arasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel antrenmanda sakatlandı. 26 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde kanama tespit edildi.

OSAYİ-SAMUEL DERBİDE YOK

NTV Spor'un haberine göre, tedavi süreci başlayan Osayi-Samuel, 3 hafta sonra takıma katılacak. Nijeryalı sağ bekin, 21 Eylül'de Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği ifade edildi.

AVRUPA MAÇINI DA KAÇIRACAK

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçları da kaçıracak.