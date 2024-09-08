Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, antrenmanda sakatlanmıştı. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.

Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:44

Süper Lig'e verilen milli takım arasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel antrenmanda sakatlandı. 26 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde kanama tespit edildi.

OSAYİ-SAMUEL DERBİDE YOK

NTV Spor'un haberine göre, tedavi süreci başlayan Osayi-Samuel, 3 hafta sonra takıma katılacak. Nijeryalı sağ bekin, 21 Eylül'de Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği ifade edildi.

AVRUPA MAÇINI DA KAÇIRACAK

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçları da kaçıracak. 


Etiketler: #bright osayi samuel #sakatlık #fenerbahçe #galatasaray

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