Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel gelişmesi!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, antrenmanda sakatlanmıştı. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı netlik kazandı.
Süper Lig'e verilen milli takım arasında Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Osayi-Samuel antrenmanda sakatlandı. 26 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde kanama tespit edildi.
OSAYİ-SAMUEL DERBİDE YOK
NTV Spor'un haberine göre, tedavi süreci başlayan Osayi-Samuel, 3 hafta sonra takıma katılacak. Nijeryalı sağ bekin, 21 Eylül'de Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyeceği ifade edildi.
AVRUPA MAÇINI DA KAÇIRACAK
3 sezondur Fenerbahçe forması giyen futbolcu, sarı-lacivertlilerin ligde Kasımpaşa ve Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçları da kaçıracak.
Etiketler: #bright osayi samuel #sakatlık #fenerbahçe #galatasaray
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