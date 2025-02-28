Galatasaray'dan Okan Buruk için itiraz!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:11

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:11

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ceza alan teknik direktör Okan Buruk için harekete geçti.

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un bir maçlık men cezası için TFF Tahkim Kurulu'na başvurdu ve başarılı teknik adamın cezasına itiraz etti.

Galatasaray, Okan Buruk'un cezası için itirazının ardından Tahkim Kurulu'ndan cevap beklemeye geçti.

Okan Buruk, kupada Konyaspor ile oynanan maçın ardından PFDK'nin kendisine verdiği bir maçlık cezaya, "Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin'e sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım" sözleriyle tepki göstermişti.