Okan Buruk'tan PFDK'nin cezasına tepki! 'Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada PFDK'den gelen 1 maçlık cezaya tepki gösterdi.

Okan Buruk'tan PFDK'nin cezasına tepki! 'Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 22:02

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Buruk, yaptığı açıklamada PFDK'den gelen 1 maçlık cezaya tepki gösterdi. 

İşte Okan Buruk'un o açıklaması;

"Maç sonrası röportajımdan dolayı disipline sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım."


Etiketler: #okan buruk #ceza #PFDK

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan rakip değerlendirmesi: 'Kimle oynarsak oynayalım...'

Okan Buruk'tan rakip değerlendirmesi: 'Kimle oynarsak oynayalım...'
Derbi cezaları açıklandı... PFDK'den Mourinho ve Okan Buruk kararı!

Derbi cezaları açıklandı... PFDK'den Mourinho ve Okan Buruk kararı!
Yeni Şafak yazarından Okan Buruk’a ‘FETÖ’ iddiaları! Yazıyı yayından kaldırdılar

Yeni Şafak yazarından Okan Buruk’a ‘FETÖ’ iddiaları! Yazıyı yayından kaldırdılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler