Okan Buruk'tan PFDK'nin cezasına tepki! 'Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada PFDK'den gelen 1 maçlık cezaya tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Buruk, yaptığı açıklamada PFDK'den gelen 1 maçlık cezaya tepki gösterdi.
İşte Okan Buruk'un o açıklaması;
"Maç sonrası röportajımdan dolayı disipline sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım."
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