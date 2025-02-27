Okan Buruk'tan rakip değerlendirmesi: 'Kimle oynarsak oynayalım...'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar 5 puanla grubunu ikinci bitirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı ve turu A Spor'a değerlendirdi.
"Son maçta oynamayan oyuncuları tercih ettim. Rakibimize çok fazla şut şansı vermedik. Maçın içerisinde santrfor olmadan oynamanın sıkıntıları yaşadık. Bir türlü topu içeri atamadık. Benim için önemli olan sakatlık olmaması. Yunus'u uzun süre sonra oynattık. Bizim için en büyük korkumuz bir sonraki maça tam kadro çıkabilmek. Maçın sonuna kadar gol atmayı denedik. Birinci çıkabilirdik. Burada devam ediyorsanız büyük takımlarla eşleşebilirsiniz. Yolumuza devam ediyoruz. Kimle oynarsak oynayalım biz Galatasaray'ız. En iyisini yapacağız. Burada ligle ilgili çok konuşamıyoruz. Türk futbolunun marka değeri için konuşmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak için oynayacağız."
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