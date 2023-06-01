Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı
Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşımda bulundu ve genç teknik adam için, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini kullandı.
Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'dan teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un futbolculuğu dönemine de atıfta bulunularak, "Geçmişten geleceğe.." ifadeleri kullandı. Galatasaray ayrıca bu paylaşımına, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini ekledi.
Galatasaray, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.
Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.
Geçmişten geleceğe... ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 31, 2023
Kupa koleksiyoneri! ??
OKAN BURUK! ?? pic.twitter.com/iJdg7ag4br
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