Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı

Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:49

Güncelleme: 01.06.2023 - 07:49

Süper Lig'de şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'dan teknik direktörü Okan Buruk için bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Okan Buruk'un futbolculuğu dönemine de atıfta bulunularak, "Geçmişten geleceğe.." ifadeleri kullandı. Galatasaray ayrıca bu paylaşımına, "Kupa koleksiyoneri!" ifadesini ekledi.

Galatasaray, paylaşımında ayrıca sarı-kırmızı kalp ve kupa emojileri de kullandı.

Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.