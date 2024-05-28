Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!

Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak. Bu sezon 30 milyon TL kazanan tecrübeli hocanın maaşının 50 milyon TL'ye yaklaşacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:29
Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme!
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Galatasaray'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sona eren sözleşmesiyle ilgili olarak sarı kırmızılı yönetimin ligin bitimiyle birlikte harekete geçtiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz cumartesi günü yapılan seçimli genel kurulda Süheyl Batum'u geride bırakarak rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi Okan Buruk'a yeni mukavele imzalatmak olacak.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile tarihi zaferlere imza atan ve 6 Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Okan Buruk, teknik adam olarak da iki şampiyonluğun mimarı oldu.

Bu sezon ücreti 18 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkartılan tecrübeli hocayla iki yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Başarılı teknik adamın yeni ücreti 50 milyon TL seviyesine yaklaşacak.

Mayıs 2026'ya kadar seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, görev süresi boyunca Okan Buruk'la çalışacak.


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