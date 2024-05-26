1 yıl sonra tekrar... Icardi, Okan Buruk'u omuzlara aldı!
Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'u omuzlarına alarak şampiyonluğu kutladı.
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.
ICARDI, OKAN BURUK'U OMUZLARA ALDI
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin 1 yıl aradan sonra yine bir şampiyonluk kutlamasında Okan Buruk’u sırtında taşıması ise gündem oldu.
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