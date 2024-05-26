1 yıl sonra tekrar... Icardi, Okan Buruk'u omuzlara aldı!

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Teknik Direktör Okan Buruk'u omuzlarına alarak şampiyonluğu kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 22:01
1 yıl sonra tekrar... Icardi, Okan Buruk'u omuzlara aldı!
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

ICARDI, OKAN BURUK'U OMUZLARA ALDI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin 1 yıl aradan sonra yine bir şampiyonluk kutlamasında Okan Buruk’u sırtında taşıması ise gündem oldu.


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