1 yıl sonra tekrar... Icardi, Okan Buruk'u omuzlara aldı!

Yayınlanma: 26.05.2024 - 22:01

Güncelleme: 26.05.2024 - 22:01

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 102'ye çıkaran sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

ICARDI, OKAN BURUK'U OMUZLARA ALDI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin 1 yıl aradan sonra yine bir şampiyonluk kutlamasında Okan Buruk’u sırtında taşıması ise gündem oldu.