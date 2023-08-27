İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray, Marcos Antonio'yu istiyor

Yayınlanma: 27.08.2023 - 17:25

Güncelleme: 27.08.2023 - 17:25

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

LAZIO GİDİŞİNE SICAK BAKIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Matteo Guendouzi transferini bitirmek üzere olan Lazio, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcos Antonio'nun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

EZELİ RAKİPLER İSTİYOR

Haberde, Antonio ile PAOK, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de Antonio'nun durumunu takip ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon 7.5 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan 23 yaşındaki Marcos Antonio, İtalyan ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.