Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında oynayacağı Molde karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Szymon Marciniak
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.
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