Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan ilk maçında şov yaptı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:37

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon uygulanmak istenen yapılanmanın içinde yer alan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaratmıştı.

Okan Buruk döneminde hazırlık maçlarında şans bulan Morutan, teknik direktörünün gözüne giremedi. Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin euro kiralama ve 5.5 milyon Euro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladı.

PISA'DA İLK MAÇINA DAMGA VURDU

Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Morutan ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi. İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi. Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

Morutan'ın iyi performansı Galatasaraylı taraftarlar arasında da gündem olurken, oyuncunun takımda kalması gerektiği savunuldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Morutan, FCSB'den Galatasaray'a 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.