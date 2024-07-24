Galatasaray'dan sağ bek takviyesi: Kopenhag, Elias Jelert transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 21:34

Güncelleme: 24.07.2024 - 21:34

Galatasaray, uzun zamandır gündemini meşgul eden sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin noktalandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

11 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS İDDİASI

Spor Gecesi Digital'in haberine göre, Jelert'in perşembe günü İstanbul'da olacağı ve sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedilirken, genç oyuncunun 1 milyon Euro'dan az bir maaş kazanacağı yazıldı.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

97 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.