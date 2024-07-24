Mathias Ross'tan Galatasaray itirafı: 'Geri döndüğüm anda...'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:26

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:26

Galatasaray'dan Sparta Prag'a giden Mathias Ross, Çekya'daki kariyerine iyi başladı.

23 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Shamrock Rovers ile oynanan maçta skor 0-0'ken kritik bir müdahalede bulundu ve takımının gol yemesine engel oldu. Sparta Prag, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Ross da özellikle yaptığı müdahaleyle galibiyette kritik rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ross, "Takıma bu şekilde yardım etmek harika ama özel bir şey değildi. Sadece pozisyona hemen tepki gösterdim. Maçın kilit anlarından biri oldu." dedi.

Savunmada oynayacağı pozisyonun kendisi için önemli olmadığını söyleyen genç futbolcu, "Savunmanın ortasında ya da sağında oynayabilirim. Bir tercihim yok. Teknik direktörün bana söylediği pozisyonda oynarım." ifadelerini kullandı.

'HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM'

Galatasaray'dan transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Mathias Ross, "Çalışmalar için Galatasaray'a geri döndüğüm anda çok uzun süre kalmayacağımı hemen anladım. Sparta beni aradığında hiç tereddüt etmedim. Burada oynamak istediğime dair hiçbir şüphem yoktu. Lars Friis'i tanımam da (Sparta Prag Teknik Direktörü) tanımam da avantaj oldu. Ama kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum." sözlerini sarf etti.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, Mathias Ross'un şarta bağlı satın alma opsiyonu ile Sparta Prag'a transfer olduğunu açıklamıştı.

Galatasaray'dan transfer için yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2024-2025 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda AC Sparta Praha Fotbal A.S. kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 1.200.000 Euro ödeyecektir. İlaveten anlaşmada 300.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır."