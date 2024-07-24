Galatasaray'da rota yeniden Danimarkalı yıldız!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:10

Galatasaray, Guela Doue'nin transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından sağ bek transferi konusunda çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılılar, Doue için girişimlerde bulunduğu dönemde de temasta bulunduğu Elias Jelert için tekrar görüşmelere başladığı iddia edildi.

Relevo'da yer alan habere göre, Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Kopenhag ile kurduğu temaslarını sıklaştırdı. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Jelert, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor.

KOPENHAG AÇIKLAMIŞTI

Kopenhag, 21 yaşındaki Jelert için geçtiğimiz haftalarda "Elias Jelert'in Galatasaray Sportif A.Ş.'ye olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı. F.C. Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray Sportif A.Ş.'den bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.