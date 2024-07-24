Galatasaray 10 numarasını Portekiz'de arıyor!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 00:49

Güncelleme: 24.07.2024 - 00:49

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, 10 numara transferi için sürpriz bir ismi gündeme geldi.

Portekiz basınından SIC Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Benfica forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu gündemine aldı.

MARİO İÇİN TRANSFER TEKLİFİ

Haberde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği ve Mario'yu kadrosuna katmak için kısa sürede Benfica'ya teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Mario, geçen sezon toplam 51 maça çıktı ve dokuz gol atıp üç asist yaptı. Joao Mario'nun piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu ve sözleşmesinin 2026 yazında sona ereceği kaydedildi.