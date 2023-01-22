Galatasaray'dan 'şampiyonluk' paylaşımı

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelenin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:27
Galatasaray'dan 'şampiyonluk' paylaşımı
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Galatasaray, Antalyaspor maçının 2-1 kazanılmasının ardından sosyal medya hesabından "şampiyonluk" mesajı verdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, Icardi'nin ellerini kulaklarına götürdüğü klasikleşen gol sevinci kullanıldı. Galatasaray, bu paylaşıma, "Duyulmuyor sesiniz, tek derdimiz hedefimiz! Yürüyoruz, 23'üncü şampiyonluğa" ifadelerini yazdı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Galatasaray'ın paylaşımda kupa ve sarı-kırmızı kalp emojileri de yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.


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