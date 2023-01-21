Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 3-1 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 17:14
Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Levya, Ceren Çağlar Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Arifoğlu (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu)

Setler: 18-25, 25-22, 19-25, 23-25

Süre: 105 dakika (22, 25, 24, 34)


Galatasaray HDI Sigorta Çukurova Belediyesi Adana Demirspor Sultanlar Ligi

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