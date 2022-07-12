Galatasaray'dan Seferovic için Portekiz çıkarması

12 Temmuz 2022 Salı, 22:12

Galatasaray'da golcü harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak.

Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli santrforun satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıl kiralanması hedefleniyor.

*Görsel Haris Seferovic'in Instagram hesabından alınmıştır.

Daha önce Benfica ile görüşen yönetim, Portekiz kulübünden gelen olumlu mesaj üzerine yeniden harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre, Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye, ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın hedefi, tecrübeli futbolcu için toplam 3,5 milyon Euro, oyuncuya da senelik 2 milyon Euro ödemek.