Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:59

Güncelleme: 10.04.2024 - 16:01

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 3 milyon Euro'ya transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılılara veda edeceği iddia edildi.

Geride bıraktığımız sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sergio Oliveira gözden düştü. Bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Portekizli yıldız, sakatlığı sebebiyle de birçok maçı kaçırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

İlerleyen süreçte teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, özür diledikten sonra affedilse de kadroda kendine yer bulamadı.

Süper Lig'de oynanan son 4 maçta kadroya giremeyen deneyimli futbolcu, ligde son olarak Ankaragücü maçında 29 dakika süre alabildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırma kararı aldı.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp sadece 994 dakika süre alabilen Portekizli yıldız 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.