Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Sergio Oliveira defteri kapanıyor. Sarı-Kırmızılılar sezonun tamamlanmasıyla birlikte Portekizli yıldız ile vedalaşacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:59
Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 3 milyon Euro'ya transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılılara veda edeceği iddia edildi.

Geride bıraktığımız sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sergio Oliveira gözden düştü. Bu sezon ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Portekizli yıldız, sakatlığı sebebiyle de birçok maçı kaçırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

İlerleyen süreçte teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, özür diledikten sonra affedilse de kadroda kendine yer bulamadı.

Süper Lig'de oynanan son 4 maçta kadroya giremeyen deneyimli futbolcu, ligde son olarak Ankaragücü maçında 29 dakika süre alabildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırma kararı aldı.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp sadece 994 dakika süre alabilen Portekizli yıldız 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.


galatasaray haberleri Sergio Oliveira haberleri ayrılık haberleri

İlgili Haberler

Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!

Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a Alman ekibinden kanca!

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a Alman ekibinden kanca!
Galatasaray'dan Ziyech ve Zaha planı!

Galatasaray'dan Ziyech ve Zaha planı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'

Eğitim Sen'den MİT'e tepki: 'Kabul edilemez!'
9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması

9 Nisan 2024 salı reyting sonuçları açıklandı! Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam, Mehmed Fetihler Sultanı, Yabani, Bahar reyting sıralaması
Babası feci kazada hayatını kaybetmişti... Özge Ulusoy isyan etti: 'Yalancı şahitlerle...'

Babası feci kazada hayatını kaybetmişti... Özge Ulusoy isyan etti: 'Yalancı şahitlerle...'
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe İkizler burcu yorumu
‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’

‘Bu atamalar eğitimin niteliğini düşürüyor’
Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi

Binlerce kişi bayramlaşmak için sıraya girdi
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıktı
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Koç burcu yorumu