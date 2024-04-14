Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı: Kolaylık sağlanacak!

Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira'nın sezon sonunda kendisine kulüp bulması halinde, yönetim tarafından bonservis konusunda sorun çıkartılmayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:15
Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı: Kolaylık sağlanacak!
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Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunun önemli aktörlerinden biri olan Sergio Oliveira, bu sezon ise gözden düşmüş durumda. 

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 49 resmi maçın sadece 10'unda ilk 11'de sahaya çıkan Oliveira, ligde son 5 hafta süre alamadı.

Kerem Demirbay'ın ardından forma rekabetinde Berkan Kutlu'nun da gerisine düşen Sergio Oliveira için ayrılık çanları çalmaya başladı. Teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında Oliveira yer almıyor.

2 milyon 750 bin Euro garanti ücret olan 31 yaşındaki yıldız oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Tecrübeli futbolcuya yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulması halinde bonservis konusunda sorun çıkartılmayacak.

Bu sezon hocası Okan Buruk'la tartıştığı için bir süre kadro dışı bırakılan Oliveira, özür diledikten sonra affedilmişti. Deneyimli 8 numara takıma döndü ancak forma şansı yakalayamadı.


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