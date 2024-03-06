Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi: Son karar yönetim kurulunda!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:23

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:36

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş derbisinin ardından 2 gün izin yapan Galatasaray, çarşamba günü Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Oliveira, bu antrenmanda yer almadı. Galatasaray Yönetim Kurulu, Portekizli futbolcu ile ilgili karar verecek.

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Oliveira için, "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek" sözlerini kullandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

31 yaşındaki futbolcu, Okan Buruk ile tartışması nedeniyle Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almamıştı. Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ardından Oliveira'nın kadro dışı kalıp kalmadığı yönünde gelen soruya, "Kalan 10 maçta performansa bağlı. Bugün için kadroda düşünmedim. Bundan sonraki maçlar için kadrodaki her futbolcu oynama potansiyeline sahip. Performanslarına, aidiyetlerine ve katkılarına bakıp karar vereceğiz. Bugün için kadroya almadım. Bundan sonraki maçlarda bakacağım" cevabını vermişti.