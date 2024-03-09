Kadro dışı bırakılmıştı: Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, bugün takımla birlikte antrenmana katıldı. Okan Buruk'tan özür dileyen Sergio Oliveira'nın affedildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:02
Kadro dışı bırakılmıştı: Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi!
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'yla ilgili karar çıktı.

SERGIO OLIVEIRA AFFEDİLDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk'tan özür dileyen Sergio Oliveira affedildi.

Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında takımla çalıştı.

Bu sezon toplam 23 maça çıkan Sergio Oliveira 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

 


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