Kadro dışı bırakılmıştı: Galatasaray'da Sergio Oliveira gelişmesi!
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, bugün takımla birlikte antrenmana katıldı. Okan Buruk'tan özür dileyen Sergio Oliveira'nın affedildiği iddia edildi.
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira'yla ilgili karar çıktı.
SERGIO OLIVEIRA AFFEDİLDİ
NTV Spor'da yer alan habere göre, teknik direktör Okan Buruk'tan özür dileyen Sergio Oliveira affedildi.
Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında takımla çalıştı.
Bu sezon toplam 23 maça çıkan Sergio Oliveira 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Bugünkü antrenmanda kazananlar! ???? pic.twitter.com/t2WIfFZ47C— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 9, 2024
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