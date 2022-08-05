Galatasaray'dan Sevilla'ya cevap: "Biz onlara teşekkür ederiz"

La Liga ekibi Sevilla Galatasaray'a Fernando, Marcao ve Alex Telles için teşekkür mesajı yayımlamıştı. Sarı-kırmızılı takımdan İspanyol kulübüne yanıt gecikmedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:30
Galatasaray'dan Sevilla'ya cevap:
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Galatasaray'dan son dönemde Fernando Reges ve Marcao'yu kadrosuna katan İspanya La Liga ekibi Sevilla, Manchester United'dan, Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmesinin ardından 3 oyuncu için Galatasaray'a teşekkür etmişti.

Kulüpten yapılan paylaşımda, 3 futbolcunun adı yazılarak, Galatasaray etiketlenerek "Teşekkürler" ifadesi kullanılmıştı. Sarı-kırmızılı takımdan bu paylaşıma yanıt geldi.

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Biz onlara teşekkür ederiz" denilerek, üç futbolcunun sarı-kırmızılı formayla kupa kaldırdığı anların fotoğrafları paylaşıldı.


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