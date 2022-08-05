Galatasaray'dan Sevilla'ya cevap: "Biz onlara teşekkür ederiz"
La Liga ekibi Sevilla Galatasaray'a Fernando, Marcao ve Alex Telles için teşekkür mesajı yayımlamıştı. Sarı-kırmızılı takımdan İspanyol kulübüne yanıt gecikmedi.
Galatasaray'dan son dönemde Fernando Reges ve Marcao'yu kadrosuna katan İspanya La Liga ekibi Sevilla, Manchester United'dan, Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'i transfer etmesinin ardından 3 oyuncu için Galatasaray'a teşekkür etmişti.
Kulüpten yapılan paylaşımda, 3 futbolcunun adı yazılarak, Galatasaray etiketlenerek "Teşekkürler" ifadesi kullanılmıştı. Sarı-kırmızılı takımdan bu paylaşıma yanıt geldi.
Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Biz onlara teşekkür ederiz" denilerek, üç futbolcunun sarı-kırmızılı formayla kupa kaldırdığı anların fotoğrafları paylaşıldı.
Biz onlara teşekkür ederiz. https://t.co/gG0XkEWm1l pic.twitter.com/EcnmB0N7lF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2022
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