Galatasaray'dan sol beke yeni aday!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:09

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:09

Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, 2024-25 sezonuna da iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Portekizli sol bek için yeniden devreye girdi.

GALATASARAY, FRANCISCO MOURA İÇİN TEKRAR DEVREDE

Portekiz merkezli A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Francisco Moura için bir kez daha temaslarına başladı. Haberde Sarı-Kırmızılıların 24 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde de Famalicao'nun kapısını çaldığı ancak anlaşma sağlanamadığı hatırlatıldı.

Galatasaray'ın Francisco Moura için bu kez daha kararlı olduğu vurgulandı.

MOURA OLMADI, DERRICK KÖHN GELDİ

Portekizli sol beki ara transfer döneminde renklerine bağlayamayan Galatasaray'ın o dönem Derrick Köhn'ü transfer etti. Haber detayında Köhn'ün Galatasaray'ın kadrosundaki tek sol bek olduğu ve Sarı-Kırmızılıların acilen sol tarafını güçlendirmesi gerektiği aktarıldı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Yine haberde Galatasaray'ın Francisco Moura için Famalicao'ya henüz resmi teklif iletmediği kaydedildi. Teklifin gelmesi durumunda oyuncunun bunu değerlendirmek istediğine değinildi.

FAMALICAO'NUN BEKLENTİSİ 10 MİLYON EURO

Son olarak Famalicao'nun 24 yaşındaki sol bekten 10 milyon euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

FRANCISCO MOURA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Francisco Moura, 3225 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

PİYASA DEĞERİNİ SON 3 YILDA 4'E KATLADI

Piyasa değerini son 3 yılda 4 katına çıkaran Portekizli sol bekin takımıyla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.