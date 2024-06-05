Milli maçta şoke eden olay: Galatasaraylı kadın futbolcudan rakibine yumruk!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:41

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:41

Demokratik Kongo ile Fas'ın karşı karşıya geldiği kadınlar milli Futbol maçında Galatasaray forması giyen Ruth Kipoyi skandal bir harekete imza attı.

KIPOYI'DEN RAKİBİNE YUMRUK

Karşılaşmanın 62. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası Kipoyi kırmızı kartla cezalandırıldı. Rakip futbolcu Yasmin Mrabet'ten tepki gören Kipoyi sinirlerine hakim olamadı ve Faslı futbolcuya yumruk attı.

MRABET'TEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Mrbaet yaptığı açıklamada Kipoyi'nin hareketinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.

KIPOYI ÖZÜR DİLEDİ

Kipoyi ise açıklamasında, "Dünkü hareketlerim beni temsil etmiyor. Soğukkanlılığımı kaybettim ve kendimi hayal kırıklığına uğratacak şekilde davrandım. Yasmin'e içten özürlerimi sunuyorum. Çok üzgünüm. Bundan ders çıkarmalıyım ve daha iyi bir insan olmalıyım" ifadelerini kullandı.