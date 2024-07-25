Galatasaray'dan suç duyurusu kararı: 'Kamuoyunu yanlış yönlendirenler...'
Galatasaray Kulübü, kamuoyunu yanlış yönlendiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Galatasaray, sporcu sözleşmeleriyle ilgili yanlış yönlendirme yapan kişiler hakkında suç duyurusu yapılacağını duyurdu.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Sportif A.Ş.'nin taraf olduğu sporcu sözleşmeleriyle alakalı kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray Spor Kulübü"
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