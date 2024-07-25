Son Dakika: Galatasaray, Jelert transferini duyurdu

Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:55
Son Dakika: Galatasaray, Jelert transferini duyurdu
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Galatasaray, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 9+2 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.


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