Son Dakika: Galatasaray, Elias Jelert transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 21:37
Son Dakika: Galatasaray, Elias Jelert transferini resmen açıkladı!
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Galatasaray, Kopenhag'dan transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Elias Jelert, geçen sezon 45 maçta formasını giydiği Kopenhag'da 1 asist kaydetmişti.


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