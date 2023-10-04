Galatasaray'dan tarihi galibiyet... İşte ülke puanında son durum!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti ile Türkiye, UEFA sıralamasında önemli puanlar elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:44
Galatasaray'dan tarihi galibiyet... İşte ülke puanında son durum!
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Manchester United galibiyetiyle UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli puanlar kazandırdı.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan doğrudan katılacak.

İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:  

1. İngiltere: 90,303

2. İspanya: 77,489

3. İtalya: 73,426

4. Almanya: 71,481

5. Hollanda: 55,900

6. Fransa: 54,164

7. Portekiz: 49,316

8. Belçika: 39,200

9. TÜRKİYE: 34,350

10. İskoçya: 32,050


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