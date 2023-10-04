Galatasaray'dan tarihi galibiyet... İşte ülke puanında son durum!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray'ın tarihi galibiyeti ile Türkiye, UEFA sıralamasında önemli puanlar elde etti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Manchester United galibiyetiyle UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye önemli puanlar kazandırdı.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan doğrudan katılacak.
İşte UEFA'nın son 5 yılın ülke puanı katsayılarını listelediği sıralamada son durum:
1. İngiltere: 90,303
2. İspanya: 77,489
3. İtalya: 73,426
4. Almanya: 71,481
5. Hollanda: 55,900
6. Fransa: 54,164
7. Portekiz: 49,316
8. Belçika: 39,200
9. TÜRKİYE: 34,350
10. İskoçya: 32,050
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