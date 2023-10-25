İngilizlerden Galatasaray'a övgü!... 'Çığlık atarak geri geldi'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:03

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti. Tüm otoritelerin aksine Galatasaray, Bayern'e karşı özellikle ilk yarıda muhteşem bir futbol oynarken sonuca gidemedi. Alman devi sahadan 3-1 ile galip ayrılsa da Galatasaray'ın futbolu alkış aldı.

İngiliz basını da Galatasaray'ın iyi futboluna vurgu yaptı. Daily Mail, "Tuchel beraberliği kabul etmişti ama Harry Kane bunu istemedi" ifadelerini kullandı.

"TUCHEL BERABERLİĞİ KABUL ETMİŞTİ"

Daily Mail, Bayern Münih Teknik Direktörü Tuchel'in Galatasaray karşısında beraberliğe razı olduğunu fakat Harry Kane'in buna izin vermediğini yazdı.

Haberde "74 dakika boyunca Harry Kane nispeten sessizdi. Bayern Münih'e maçı kazandıran oyuncu oldu. Thomas Tuchel Türkiye'den bir puanla ayrılmayı kabul etmişti ancak Kane'in buna tahammülü yoktu. Önce Alman ekibini öne geçiren ikinci golü attı ardından da 79. dakikada Galatasaray'ın işini bitiren golü atan Jamal Musiala'ya asist yaptı" denildi.

Bayern Münih'in tecrübesiyle Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ettiği belirtilen haberde "Kane'in Bayern Münih için etkisi çok büyük oldu. Buna karşılık Wilfried Zaha için Bayern maçı unutulmaz olmayacak. Wilfried Zaha ve arkadaşlarına Bayern tarafından 'kaptı-kaçtı' dersi verildi. Çünkü bu maçın büyük bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı. Ancak Bayern gibi elit kulüplerin yaptığı tam da budur. Fırtınaya göğüs gerer, darbeleri alır ve galibiyetle ayrılırlar. Her ne kadar Bayern Sane'nin asistinde Coman ile öne geçip Galatasaray taraftarını sustursa da yine de ev sahibi takımın hakkını vermek lazım. Çok sert oynadılar. Sonunda, Icardi'nin 30. dakikada Joshua Kimmich tarafından faulle durdurulmasının ardından Ulreich'i yanıltan arsız Panenka penaltısıyla ev sahibi eşitliği yakaladı" ifadelerine yer verildi.

"GALATASARAY ÇIĞLIK ATARAK GERİ GELDİ"

The Sun'da yer alan haberde Bayern Münih'in Coman'la 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray'ın muhteşem bir oyunla geri dönüş yaptığı vurgulandı. Haberde "Bayern Münih, Coman'ın güzel bitirişiyle 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray tarafından zor durumda bırakıldılar. Galatasaray çığlık atarak geri geldi ve Kimmich'in yaptığı penaltı sonrası Icardi'nin penaltısıyla eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip bundan sonra uzun süre oyuna hakim oldu ve kazanma ihtimali daha yüksek görünüyordu ancak Kane'in 73. dakikadaki vuruşu rüzgarı yelkenlerinden indirdi ve İngiliz oyuncu daha sonra Musiala'yı topla buluşturarak 3-1'lik galibiyeti getirdi" denildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde Harry Kane'in performansına vurgu yapıldı. Haberde "Kingsley Coman'ın erken golüne Icardi'nin karşılık vermesi sonrası uzun süren sessizliği Kane bozdu. İngiliz oyuncu Bayern'i 2-1 öne geçiren golü atarken Alman ekibi için 13. maçında 11. golünü atmış oldu" denildi.

"KANE'DEN BAYERN'İN GALİBİYETİNE YARDIM"

Sky Sports maçtan sonra Harry Kane'in "Bu stadyuma ilk kez geliyorum ve şu anda sadece duyma yetimi geri kazanmaya çalışıyorum. Bu gerçekten önemli bir galibiyet. Burası gelinmesi gerçekten zor bir yer. Özellikle ilk yarıda bizim için işleri zorlaştırdılar" sözlerine yer verdi.

BBC'de yer alan haberde de Harry Kane'in ikinci ve üçüncü goldeki katkılarına vurgu yapıldı. İngiliz oyuncunun kötü bir oyun sonrası Bayern'in maçı koparttığı gollerde başrol oynadığı belirtildi. Haberin ayrıntısında, "İngiltere kaptanı 73. dakikada kolay bir vuruşla Bayern'i 2-1 öne geçirdi ve altı dakika sonra Jamal Musiala'ya asist yaptı" denildi.