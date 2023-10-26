Galatasaray - Bayern Münih maçında bilet sattı: Tutuklama kararı alındı!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:39

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:39

Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesi stat girişinde karaborsa bilet sattığı iddia edilen şahıs için tutuklama kararı alındı.

24 Ekim'de Rams Park Stadyumu'nda Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, saat 19.40 sıralarında 'Bilet var' diye bağıran Hüseyin K., Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin K. hakkında daha önce de "Usulsüz seyirci almak ve alınmasını sağlamak" suçlarından 5 kez işlem yapıldığı ve seyirden men cezası aldığı tespit edildi. Üst aramasında ise şüpheliden 11 bin 555 lira ve 470 Euro ele geçirildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 15/5. maddesindeki "Yetkisiz olarak elektronik seyirci kartını bulundurma" suçundan soruşturma açılarak adliyeye sevk edilen Hüseyin K. savcılığa verdiği ifadesinde, stadyum çevresinde atkı, bayrak gibi şeyler satmak üzere gittiğini, kimseyi usulsüz şekilde stadyuma sokmadığını, turnike bölgesinde gezmediğini, karaborsa bilet satışı yapmak için bulunduğunu söyledi.

Hüseyin K. "Bu biletleri kombinesi olan kişilerden parasıyla satın alıyorum ve yurt dışından gelen kişilere devrediyorum. Ancak şu anda biletleri kimden satın aldığım ve sattığımı hatırlamıyorum. Üzerimde ele geçirilen paraları karaborsa bilet satışından kazanmadım. Ele geçirilen liralar bana aittir, Euro'lar ise Rusya'da yaşayan bayan arkadaşıma aittir, maça girerken taşımam için bana verdi" diyerek suçlamaları reddetti.

Şüpheli karaborsa bilet satma işini ise tek başına yaptığını, 2 karaborsa bilet sattığını, bu işlemi de turnike bölgesinin uzağında yaptığını iddia etti.

"MESLEK HALİNE GETİRDİ"

Savcılık, şüphelinin maç günlerinde müsabakaya ait biletleri olan kişileri bularak yardımcı olmak bahanesiyle turnike bölgesinde kartlarını aldığı, bu kişilerden kartlarını aldığı, turnikenin tam dönmesini engelleyerek kartları birden fazla kez kullanıma açık hale getirdiği, başkasına ait Passolig kartıyla başkalarını stadyuma sokarken yakalandığı, maç saatlerinde karakolda imza atması gerekirken, stadyum çevresinde bulunduğu, üstünde çok fazla euro ve Türk parası ele geçirildiği, şüphelinin ücret karşılığında, bileti olmayan birden fazla kişinin seyir alanına girişini sağladığı kamera görüntüyle sabit olduğunu belirtti.

Şüphelinin "Yetkisiz olarak elektronik seyirci kartını bulundurma" suçunu meslek halini getirerek düzenli olarak aynı suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Hüseyin K. tutuklandı.