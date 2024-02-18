Galatasaray'dan transfer olmuştu: Emre Belözoğlu'ndan Kazımcan Karataş eleştirilerine yanıt!

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Kazımcan Karataş hakkında konuşan Belözoğlu, "Bunlar gencecik çocuklar. Öğrenerek hayata tutunacaklar. Futbolculuk, futbol adamlığı böyle bir meslek bu ülkede. Bugün hiçbir oyuncuma onun, bunun hatası demem. Oyuncularıma hiçbir şekilde bu ithamları kabul edemem" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 22:53
Galatasaray'dan transfer olmuştu: Emre Belözoğlu'ndan Kazımcan Karataş eleştirilerine yanıt!
Abone Ol google-news

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş eleştirileriyle ilgili açıklama yaptı.

"Rize'de Tarık Çetin'e büyük tepki gösterildi. Galatasaray'dan geldiği için Kazımcan'a hem sosyal medyadan hem tribünden tepki geldi. Siz de devrede oyundan aldınız. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Emre Belözoğlu, "Taraftarımızın, oyuncularımın yanında olmasını isterim. Taraftarın teveccühünü hissettim ben. Taraftarın Kazımcan'a sahip çıkması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız gencecik, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkeye vermiş olduğu kirlenme, zehirlenme, bu çocukların üstünde kurulan baskılar..." dedi.

Göz Atın
Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir

Galatasaray evinde Başakşehir'i rahat geçti! Galatasaray 2-0 Başakşehir
Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'

Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'

"HERKESİN ONURU VAR"

Kazımcan eleştirileriyle ilgili sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "Ben hiçbir zaman hissetmedim. Bunlar tertemiz çocuklar. Hataları olur. Yanlışları olur. Sorumluluk benim. Oyuncuya şansı veren benim, oyuncu da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçmişte oynadığı takıma karşı yaptığı hatayı, herkesin onuru haysiyeti var, bu tarafa çekmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar gencecik çocuklar. Öğrenerek hayata tutunacaklar. Futbolculuk, futbol adamlığı böyle bir meslek bu ülkede. Bugün hiçbir oyuncuma onun, bunun hatası demem. Oyuncularıma hiçbir şekilde bu ithamları kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Sosyal medyayı kafayı takmamak lazım. Bu zehirlenmişlikle, kirlenmişlikle, bu lağım çukurunun içinde bundan beslenemez, gelişemezler. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam etsinler" diye konuştu.


emre belözoğlu haberleri Kazımcan Karataş haberleri galatasaray haberleri ankaragücü haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: 'Ankaragücü'nü sahadan sildi'

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: 'Ankaragücü'nü sahadan sildi'
Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'

Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'
Galatasaraylı Davinson Sanchez: 'Sırada Sparta Prag var'

Galatasaraylı Davinson Sanchez: 'Sırada Sparta Prag var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şahan Gökbakar'dan 'İliç' açıklaması: Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz'

Şahan Gökbakar'dan 'İliç' açıklaması: Her seferinde aynı şeyleri konuşuyoruz'
Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!
Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor engelini 2 golle geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor
İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!

İnci Taneleri yüzünden kavga eden çifte Esra Ezmeci’den olay tavsiye!
Hasadın en az olduğu dönemde Rusya'ya 1 tır dolusu gönderildi! Kilosu 5 dolardan yok satıyor...

Hasadın en az olduğu dönemde Rusya'ya 1 tır dolusu gönderildi! Kilosu 5 dolardan yok satıyor...
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!