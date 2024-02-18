Galatasaray'dan transfer olmuştu: Emre Belözoğlu'ndan Kazımcan Karataş eleştirilerine yanıt!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 22:53

Güncelleme: 18.02.2024 - 22:53

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş eleştirileriyle ilgili açıklama yaptı.

"Rize'de Tarık Çetin'e büyük tepki gösterildi. Galatasaray'dan geldiği için Kazımcan'a hem sosyal medyadan hem tribünden tepki geldi. Siz de devrede oyundan aldınız. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Emre Belözoğlu, "Taraftarımızın, oyuncularımın yanında olmasını isterim. Taraftarın teveccühünü hissettim ben. Taraftarın Kazımcan'a sahip çıkması gerekiyor. Bu arkadaşlarımız gencecik, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkeye vermiş olduğu kirlenme, zehirlenme, bu çocukların üstünde kurulan baskılar..." dedi.

"HERKESİN ONURU VAR"

Kazımcan eleştirileriyle ilgili sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "Ben hiçbir zaman hissetmedim. Bunlar tertemiz çocuklar. Hataları olur. Yanlışları olur. Sorumluluk benim. Oyuncuya şansı veren benim, oyuncu da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Geçmişte oynadığı takıma karşı yaptığı hatayı, herkesin onuru haysiyeti var, bu tarafa çekmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlar gencecik çocuklar. Öğrenerek hayata tutunacaklar. Futbolculuk, futbol adamlığı böyle bir meslek bu ülkede. Bugün hiçbir oyuncuma onun, bunun hatası demem. Oyuncularıma hiçbir şekilde bu ithamları kabul edemem" ifadelerini kullandı.

Genç çalıştırıcı ayrıca, "Sosyal medyayı kafayı takmamak lazım. Bu zehirlenmişlikle, kirlenmişlikle, bu lağım çukurunun içinde bundan beslenemez, gelişemezler. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam etsinler" diye konuştu.