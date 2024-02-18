Galatasaraylı Davinson Sanchez: 'Sırada Sparta Prag var'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez mücadelenin ardından konuştu. Sanchez, "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanşı var, o maç öncesinde moral oldu" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:33
Galatasaraylı Davinson Sanchez: 'Sırada Sparta Prag var'
Abone Ol google-news

Davinson Sanchez, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.

Sanchez yaptığı açıklamada, "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanşı var, o maç öncesinde moral oldu. İlk yarıda iyi oynadık. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyleri yaptık, hazırlanmıştık" dedi.

Göz Atın
Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'

Galatasaray'dan tepki: 'Kör bir hakem, komik bir penaltı...'
Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: 9 milyon Euro mucizelere kaldı!

Yunus Akgün'den Galatasaray'a kötü haber: 9 milyon Euro mucizelere kaldı!

"MAÇ MAÇ DEVAM ETMELİYİZ"

Ayrıca, "Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz, bunlara çalışıyoruz. Rakip boşluk bulunca tehlike yaratabilecekti. Sezon uzun. Şampiyonluk için hala çok maç var. Maç maç devam etmeliyiz. Kazandıkça kendimize güvenimiz artıyor" diye konuştu.


Davinson Sanchez haberleri galatasaray haberleri ankaragücü haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Derrick Köhn: 'Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum'

Derrick Köhn: 'Galatasaray'da olduğum için gurur duyuyorum'
Galatasaraylı Kerem Demirbay: 'İlk devrede maçı bitirdik'

Galatasaraylı Kerem Demirbay: 'İlk devrede maçı bitirdik'
Galatasaray'dan esprili hakem tepkisi!

Galatasaray'dan esprili hakem tepkisi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film'den yeni dizi geliyor: 'Şapkacı Kadınlar'

'Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Gold Film'den yeni dizi geliyor: 'Şapkacı Kadınlar'
Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’

Yunan basınından Fatih Terim’e eleştiri: ‘Çağ dışı…’
'Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, reklam yüzü oldu

'Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir, reklam yüzü oldu
Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!

Türkiye Kupası’nda zafer Fenerbahçe’nin: 8. kez gülen taraf oldu!
Efsane isimden Hakan Çalhanoğlu sözleri: 'En büyük pişmanlık'

Efsane isimden Hakan Çalhanoğlu sözleri: 'En büyük pişmanlık'
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Bayern Münih'ten Boey açıklaması!

Bayern Münih'ten Boey açıklaması!
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor