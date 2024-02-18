Galatasaraylı Davinson Sanchez: 'Sırada Sparta Prag var'
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez mücadelenin ardından konuştu. Sanchez, "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanşı var, o maç öncesinde moral oldu" ifadelerini kullandı.
Davinson Sanchez, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.
Sanchez yaptığı açıklamada, "Önemli 3 puandı. Kendimize güvenerek oynadık. Çok mutluyuz. Önümüzde Sparta Prag ile rövanşı var, o maç öncesinde moral oldu. İlk yarıda iyi oynadık. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyleri yaptık, hazırlanmıştık" dedi.
Göz Atın
"MAÇ MAÇ DEVAM ETMELİYİZ"
Ayrıca, "Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz, bunlara çalışıyoruz. Rakip boşluk bulunca tehlike yaratabilecekti. Sezon uzun. Şampiyonluk için hala çok maç var. Maç maç devam etmeliyiz. Kazandıkça kendimize güvenimiz artıyor" diye konuştu.
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