Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray 3-0 mağlup olan Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu mücadelenin arından görüşlerini aktardı. Belözoğlu, "Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:53
Emre Belözoğlu'ndan büyük övgü: 'Tarihin gelmiş geçmiş en iyi Galatasaray'ı'
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar" dedi.

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"TARİHİN EN İYİ GALATASARAY'I"

Galatasaray'ın ligin üstünde olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Mücadele etmek isteyen bir takımım var. Taraftarımızla buluştuk. Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.


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