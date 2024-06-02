Galatasaray'dan transfer planı: 5 transfer gündemde!
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı kırmızılı ekibin, 5 futbolcu transfer edeceği iddia edildi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak istiyor. Transfer çalışmalarını bu hedef doğrultusunda planlayan sarı kırmızılıların, kadrosuna 5 takviye yapacağı ileri sürüldü.
İşte Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ı planladığı 5 transfer:
1- Serge Aurier ile yollar ayrıldı, geri dönen Leo Dubois yedek olarak düşünülüyor ve ilk 11 seviyesinde sağ bek aranıyor. Devre arasında direkten dönen Assignon tekrar gündemde.
2- Ndombele ile devam etmeyen, Oliveira'ya kulüp arayan Galatasaray orta sahaya takviye yapacak. Barcelona'dan İlkay Gündoğan, Manchester City'den Kovacic ve Monaco'dan Fofana gibi dünya yıldızlarının maliyeti araştırılıyor.
3- Mertens'e alternatif bakan sarı-kırmızılılara Rafa Silva'dan olumsuz yanıt geldi. 10 numaraya genç ve dinamik bir isim bakılıyor.
4- Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu satılabilir. Yerli alternatif olarak Alanyaspor'dan Oğuz Aydın için temaslar sıklaştı.
5- Carlos Vinicius yerine İcardi'nin yedeği olacak golcü arayışı başladı.
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