Galatasaray'dan transfer planı: 5 transfer gündemde!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:28

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:39

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek yıl da aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak istiyor. Transfer çalışmalarını bu hedef doğrultusunda planlayan sarı kırmızılıların, kadrosuna 5 takviye yapacağı ileri sürüldü.

İşte Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'ı planladığı 5 transfer:

1- Serge Aurier ile yollar ayrıldı, geri dönen Leo Dubois yedek olarak düşünülüyor ve ilk 11 seviyesinde sağ bek aranıyor. Devre arasında direkten dönen Assignon tekrar gündemde.

2- Ndombele ile devam etmeyen, Oliveira'ya kulüp arayan Galatasaray orta sahaya takviye yapacak. Barcelona'dan İlkay Gündoğan, Manchester City'den Kovacic ve Monaco'dan Fofana gibi dünya yıldızlarının maliyeti araştırılıyor.

3- Mertens'e alternatif bakan sarı-kırmızılılara Rafa Silva'dan olumsuz yanıt geldi. 10 numaraya genç ve dinamik bir isim bakılıyor.

4- Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu satılabilir. Yerli alternatif olarak Alanyaspor'dan Oğuz Aydın için temaslar sıklaştı.

5- Carlos Vinicius yerine İcardi'nin yedeği olacak golcü arayışı başladı.