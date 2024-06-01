Son kararını verdi: Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens, son kararını verdi. Yıldız oyuncu, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp daha sonra futbolu bırakacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 14:28
Son kararını verdi: Dries Mertens'ten Galatasaray'a müjde!
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sözleşmesini uzatacağını açıkladı.

Belçika basınından La Derniere Heure'ye konuşan Mertens, "Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp daha sonra futbolu bırakacağım" dedi.

"BU YAZ BIRAKAMAZDIM"

"Bu yaz kramponlarımı bir kenara bırakamayacak kadar oyundan keyif alıyorum."

"SUUDİ VE AMERİKAN TEKLİFLERİ VARDI"

"Suudi Arabistan ve Amerika'dan da ilgi vardı ama Kat beğenmedi. Galatasaray'da geçen sezona sanki son sezonummuş gibi girdim. Ayrıca hoca ve kulüple birlikte daha az şey yapacağımı hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombélé'yi aldılar. Büyük isimler ama bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm."

"TÜRKİYE'DE HAYATIMIZ MUHTEŞEM"

"Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Türkiye'de muhteşem bir hayatımız var. Ayrıca eşimle birlikte Antalya, Bodrum ve İzmir'e çok seyahat edebiliyoruz. İtalya gibi bu Türkiye de kalbimi kazandı."

"BELÇİKA'YA GERİ DÖNMEM"

"Belçika'ya geri dönmeyi hiç düşünmedim. Bence Toby Alderweireld'in yaşadıkları gerçekten çok güzel ama benim aklımdan geri dönmek hiç geçmedi."

"CIRO İÇİN BİR YER SATIN ALDIM"

"Bir gün Ciro için Belçika'ya geri döneceğiz. Antwerp'te bir yer satın aldık. Napoli'de de bir evimiz var. Yaz tatillerimizi orada geçireceğiz. İşin güzel tarafı, önümüzdeki yıllarda onunla birlikte istediğimiz yere gidebileceğiz. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Önce dünyayı gezmek, sonra da Ciro'ya Belçika'da bir çocuğun ihtiyacı olan mahremiyeti sağlamak istiyoruz."

"ANTRENÖRLÜK YAPMAM"

“Antrenörlük vasıflarım var ama bununla bir şey yapacağımı sanmıyorum. Bu futboldan uzaklaşacağım anlamına gelmiyor ama çok da özlemeyeceğim."

"MAAŞIMIN YÜZDE 10-20'SİYLE YAŞIYORUM"

"Profesyonel futbolcuların yüzde 60'ının kariyerlerinin sonunda paraya ihtiyaç duyması beni son derece rahatsız ediyor. Menajerim Stijn Francis bu konuda bana her zaman iyi rehberlik etti. Son birkaç yıldır çeşitli şeylere yatırım yaptım ve maaşımın yüzde 10-20'siyle geçiniyorum."


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