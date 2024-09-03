İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Adrien Rabiot hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Juventus ile yolları ayıran Fransız oyuncu Adrien Rabiot'yu transfer etmek için çalışmalara hız vereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 12:38
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Adrien Rabiot hamlesi!
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Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, yeni bir yıldızın peşine düştü.

İtalya merkezli Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Milan'ın teklifini geri çeviren ve Premier Lig'den teklif bekleyen Adrien Rabiot ile görüşme yapacak.

JUVENTUS'TAN DAHA FAZLA MAAŞ

Sarı-kırmızılı takımın, Juventus'tan aldığı maaştan daha yüksek bir teklifi masaya koymaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın oyuncunun transferi için menajeri olan annesiyle kısa süre içinde görüşme yapacağı belirtildi.

SÖLEŞMESİ SONA ERMİŞTİ

Fransız futbolcu, Juventus'ta 7.5 milyon Euro maaş alıyordu.

Sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan 29 yaşındaki orta saha henüz bir takım ile anlaşma sağlayamadı. 


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