İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'dan Adrien Rabiot hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Juventus ile yolları ayıran Fransız oyuncu Adrien Rabiot'yu transfer etmek için çalışmalara hız vereceği iddia edildi.
Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, yeni bir yıldızın peşine düştü.
İtalya merkezli Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Milan'ın teklifini geri çeviren ve Premier Lig'den teklif bekleyen Adrien Rabiot ile görüşme yapacak.
JUVENTUS'TAN DAHA FAZLA MAAŞ
Sarı-kırmızılı takımın, Juventus'tan aldığı maaştan daha yüksek bir teklifi masaya koymaya hazır olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın oyuncunun transferi için menajeri olan annesiyle kısa süre içinde görüşme yapacağı belirtildi.
SÖLEŞMESİ SONA ERMİŞTİ
Fransız futbolcu, Juventus'ta 7.5 milyon Euro maaş alıyordu.
Sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıkan 29 yaşındaki orta saha henüz bir takım ile anlaşma sağlayamadı.
Spor Haberleri
- Yunan ekipten iddialara yanıt!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a duygusal veda!
- Galatasaray'dan Adrien Rabiot hamlesi!
- Sabancı Spor Oyunları 6-7 Eylül tarihlerinde yapılacak
- Milli yüzücüler Paris 2024'te finale yükseldi!
- UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor!
- Şenol Güneş adım adım Trabzonspor'a!
- Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor!
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na veda!
- Portekizli yıldız küllerinden doğdu: Bir başka Gedson!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Ayhan Sicimoğlu'na tepki yağdı: 'Özür dile' çağrısı
- 15 kişi gözaltına alındı, Valilik açıklama yaptı
- Amca, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
- Bu sefer 24 kat artırdılar