Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması: 'Önümüzdeki sezon...'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekip hakkında açıklamalarda bulundu.
Ülkesi Arjantin'de Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini bildirdi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de eşi Wanda Nara ile birlikte bir programa konuk oldu.
Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini söyledi.
Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım" dedi.
"REKABET İNANILMAZ"
Türkiye'deki rekabet ile ilgili de konuşan Icardi, "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca" ifadelerini kullandı
"RİVER-BOCA'DAN BÜYÜK"
Yıldız futbolcunun eşi Wanda Nara ise ezeli rekabet hakkında "Bence River Plate-Boca Juniors rekabetinden çok daha büyük" değerlendirmesini yaptı.
"BENİ WANDA İKNA ETTİ"
Icardi, Galatasaray'a gelmek için kendisini eşinin ikna ettiğini söyledi ve "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da iki sezonda 73 maçta sahaya çıkan Icardi, 55 gol attı ve 20 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Premier Lig devinden Arda Güler hamlesi!
- Jose Mourinho'dan Dzeko kararı!
- Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması!
- Hollanda, Fransa ile karşılaşacak
- Polonya, Avusturya ile karşılaşacak
- Türkiye, Polonya ile karşılaşacak
- Slovakya, Ukrayna ile karşılaşacak
- Nico Williams: 'Bir şeyler yapmak istediğimizi gösterdik
- Luis de la Fuente'den İtalya maçı değerlendirmesi!
- Luciano Spalletti: 'Aradaki fark çok açıktı'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- Çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Hastalığı belli oldu
- ‘Aklı işgal edilmiş bir zavallı’
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması