Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması: 'Önümüzdeki sezon...'

Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 21.06.2024 - 10:25

Ülkesi Arjantin'de Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini bildirdi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de eşi Wanda Nara ile birlikte bir programa konuk oldu.

Türkiye'deki rekabet ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, 1 yıl daha Galatasaray formasını giyeceğini söyledi.

Icardi, "Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıyoruz, sonrasına bakacağız ama şu an için Galatasaray'dayım" dedi.

"REKABET İNANILMAZ"

Türkiye'deki rekabet ile ilgili de konuşan Icardi, "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti inanılmaz. Beni şaşırtan şeylerden biri de bu. Çok büyük bir rekabet tarihi var. Birçok olay olmuş. Özellikle bizim taraf gibisinin burada ve genel olarak Avrupa'da olduğunu sanmıyordum. Ayrıca aralarındaki rekabet sokakta çılgınca" ifadelerini kullandı

"RİVER-BOCA'DAN BÜYÜK"

Yıldız futbolcunun eşi Wanda Nara ise ezeli rekabet hakkında "Bence River Plate-Boca Juniors rekabetinden çok daha büyük" değerlendirmesini yaptı.

"BENİ WANDA İKNA ETTİ"

Icardi, Galatasaray'a gelmek için kendisini eşinin ikna ettiğini söyledi ve "Normalde Galatasaray'a gelme gibi bir düşüncem yoktu. Beklemediğimiz bir şeydi çünkü Milano'dan Paris'e gittik ve Paris'te çok rahattık. Gitmek istemedim ama Wanda sonunda beni ikna etti, 'hadi, hadi, bu senin için, kariyerin için, her şey için iyi olacak' dedi ve ikna oldum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da iki sezonda 73 maçta sahaya çıkan Icardi, 55 gol attı ve 20 asist yaptı.