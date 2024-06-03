Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
Galatasaray, takıma geri dönen Yunus Akgün'ü bu kez bırakmak istemiyor.
Galatasaray'da önceki sezon Leicester City'ye kiralanan Yunus Akgün, takıma geri döndü.
Sabah'ta yer alan habere göre, 23 yaşındaki milli futbolcuya yeniden ilgi var ancak Galatasaray bu kez genç oyuncuyu bırakmak istemiyor.
İNGİLTERE PERFORMANSI
Leicester City'de geçen sezon 29 maçta süre bulan Yunus Akgün, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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