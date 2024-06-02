Eyüpspor açıkladı: Genç futbolcu Galatasaray'a geri döndü!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:45

Güncelleme: 02.06.2024 - 17:45

Eyüpspor, takımda kiralık olarak forma giyen genç stoper Metehan Baltacı'nın Galatasaray'a geri döndüğünü açıkladı.

29 MAÇTA 2 ASİST

Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz'un Süper Lig'e çıkmasındaki katkıları için Metehan Baltacı'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 29 maçta 2 asist kaydetti.