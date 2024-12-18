Adı Galatasaray ile anılıyordu: Paulo Dybala transferinde Mauro Icardi ayrıntısı!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:35

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Paulo Dybala'nın sözleşmesi bu sezonun sonuna bitiyor. Roma'ya 2022 yazında imza atan yıldız futbolcunun sezon sonunda ya da devre arasında takımdan ayrılığı gündemde.

Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Galatasaray yer alıyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların transfer için görüşmelere başladığı belirtildi. Dybala'nın transfere açık olduğu ve görüşmelerin erken bir aşamada olduğu kaydedildi. Haberde, Galatasaray ve Roma'nın henüz bir görüşme gerçekleştirmediği aktarıldı.

MAURO ICARDI AYRINTISI

Haberde, Galatasaray'ın sezonu kapatan Mauro Icardi yerine Dybala'yla kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi.

Futbol kariyerine Arjantin'de Instituo'nun altyapısında başlayan Paulo Dybala, İtalya'da Palermo, Juventus ve Roma formalarını giydi.

Arjantinli yıldız, bu sezon 18 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti. Dybala, kariyeri boyunca çıktığı 521 maçta 189 gol ve 83 asist kaydetti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, önceki sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Paulo Dybala'yla ilgili konuştu. Öztürk, Dybala'nın transferiyle ilgili soruya, "Transfer Okan hocanın ve oyuncu izleme ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecektir. Sayın Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş ve İbrahim Hatipoğlu'na sormakta fayda var. Ancak burada asıl karar verici Okan hoca. Yönetimin işi finansmanı sağlamak ve pazarlıkları yürütmek. Şu anda kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgilenmesi çok normal. Galatasaray gibi Türkiye ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" yanıtını verdi.