Adı Galatasaray ile anılıyordu: Paulo Dybala transferinde Mauro Icardi ayrıntısı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala için görüşmelere başladığı iddia edildi.
İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Paulo Dybala'nın sözleşmesi bu sezonun sonuna bitiyor. Roma'ya 2022 yazında imza atan yıldız futbolcunun sezon sonunda ya da devre arasında takımdan ayrılığı gündemde.
Arjantinli yıldızın geleceği belirsizliğini korurken Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Galatasaray yer alıyor.
GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Sky Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların transfer için görüşmelere başladığı belirtildi. Dybala'nın transfere açık olduğu ve görüşmelerin erken bir aşamada olduğu kaydedildi. Haberde, Galatasaray ve Roma'nın henüz bir görüşme gerçekleştirmediği aktarıldı.
MAURO ICARDI AYRINTISI
Haberde, Galatasaray'ın sezonu kapatan Mauro Icardi yerine Dybala'yla kadrosunu güçlendirmek istediği ifade edildi.
Futbol kariyerine Arjantin'de Instituo'nun altyapısında başlayan Paulo Dybala, İtalya'da Palermo, Juventus ve Roma formalarını giydi.
Arjantinli yıldız, bu sezon 18 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti. Dybala, kariyeri boyunca çıktığı 521 maçta 189 gol ve 83 asist kaydetti.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, önceki sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Paulo Dybala'yla ilgili konuştu. Öztürk, Dybala'nın transferiyle ilgili soruya, "Transfer Okan hocanın ve oyuncu izleme ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecektir. Sayın Abdullah Kavukçu, Maruf Güneş ve İbrahim Hatipoğlu'na sormakta fayda var. Ancak burada asıl karar verici Okan hoca. Yönetimin işi finansmanı sağlamak ve pazarlıkları yürütmek. Şu anda kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgilenmesi çok normal. Galatasaray gibi Türkiye ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" yanıtını verdi.
Spor Haberleri
- Avrupa devinden flaş Haaland hamlesi!
- Merih Demiral transferinde sürpriz engel!
- Dybala transferinde Mauro Icardi ayrıntısı!
- Kenan Yıldız asist yaptı, Juventus farklı turladı!
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda ikinci sırada!
- Galatasaray, Avrupa'ya veda etti!
- Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kaybetti!
- Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu!
- NBA Kupası'nda şampiyon belli oldu!
- Tottenham, Richarlison'u satmayı düşünüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Başkent'te 'Korkutata' saltanatı