Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunu ikinci sırada bitirdi!

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, D Grubu'nda Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Almanya'nın Rasta Vechta takımını 74-64 yendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunu ikinci sırada bitirdi!
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:53

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, D Grubu'nda Galatasaray Erkek Takımı, deplasmanda Almanya'nın Rasta Vechta takımını 74-64 yendi.

Rasta Dome Vechta'da oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 20-9 üstün geçtiği karşılaşmada soyunma odasına 36-27 önde gitti. Final periyoduna 51-44 üstün giren Galatasaray, parkeden 74-64 galip ayrıldı.

Son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantileyen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla grubunu 2. sırada tamamladı.


Etiketler: #Rasta Vechta #galatasaray #basketbol şampiyonlar ligi

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